Asiago, riapre al pubblico la stazione dei carabinieri

Asiago – Dopo appena dieci giorni dal drammatico incendio che, originatosi nella palazzina attigua alla caserma dei carabinieri, aveva poi coinvolto anche quest’ultima, rendendola inagibile, Asiago potrà contare nuovamente sull’attività di servizio dell’Arma, che nel frattempo era stata comunque assicurata grazie all’impiego della stazione mobile. Oggi infatti, grazie all’impegno di molti militari, volontari della protezione civile e operai del Comune di Asiago, si è concluso il trasloco della stazione carabinieri di Asiago nella sede dei colleghi forestali.

Da domani quindi sarà operativo il nuovo presidio presso la caserma di via Cinque, dove la struttura, dotata di due corpi di fabbrica con adeguati spazi ed uffici, ospiterà sia i carabinieri della stazione che i carabinieri forestali. Al momento, alla luce dell’esigenza di garantire la massima proiezione esterna, in relazione alla situazione emergenziale per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, gli uffici della stazione di Asiago saranno aperti al pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, dalle 9 alle 12, mentre i restanti giorni della settimana dalle 17 alle 20.