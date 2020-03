Aim Vicenza investe nelle fonti rinnovabili

Vicenza – La giunta comunale di Vicenza ha approvato una delibera, che dovrà essere discussa anche in commissione ed in consiglio comunale, riguardante l’acquisto, da parte di Aim Vicenza, di un portafoglio di impianti fotovoltaici nelle Marche e in Abruzzo, per un investimento complessivo di 15 milioni di euro. Nello specifico, si tratta dell’acquisizione del 100 per cento del capitale di otto società, proprietarie di otto installazioni, per una capacità complessiva di 8.165 kWp.

Il valore della produzione annuo atteso è pari a 3,8 milioni di euro, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) atteso è di 3,5 milioni di euro all’anno, determinando, così, un incremento della marginalità complessiva del gruppo di circa il 6 per cento rispetto alle risultanze del 2018. Gli impianti sono entrati in operatività tra il 2011 e il 2013 e beneficiano di contributi statali (tariffa incentivante del II e IV Conto Energia) per 20 anni.

“Con questo provvedimento – ha spiegato il sindaco, Francesco Rucco – confermiamo la volontà di investire nelle energie rinnovabili. Si tratta, infatti, di un’operazione in linea con il piano industriale che comporterà l’ingresso del Gruppo Aim in questo settore con risorse finanziarie di cui l’azienda è già in possesso. Nell’approvare quel piano Aim era ricorsa, infatti, all’emissione di bond per 70 milioni di euro, assicurando, così, una liquidità importante a disposizione dell’azienda”.

“L’investimento è garantito dalle risultanze degli advisor legale, finanziario, industriale e fiscale e dai pareri di legittimità del ragioniere capo e del collegio dei revisori del Comune. L’operazione, peraltro, è in linea con il progetto aggregativo che vede impegnate Aim Vicenza spa e Agsm Verona Spa, oltre ad un eventuale partner terzo e avrà effetti positivi e migliorativi sulla redditività e sulle performance della nostra azienda”.