Vicenza, un incontro su moda e tessile

Vicenza – Confindustria Vicenza, nell’ambito delle attività del suo Desk Euvi – L’Europa Vicina, e con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza, organizza il quinto incontro del ciclo di workshop Eu-Tech. L’obiettivo dei tavoli di lavoro, che lasceranno spazio anche al confronto fra le imprese partecipanti, è quello di fornire una panoramica dei trend e delle iniziative che stanno sostenendo e accelerando a livello europeo lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e alleanze – tecnologiche e di business – in diversi ambiti coerenti con le priorità individuate nel Programma europeo di ricerca ed innovazione Horizon 2020.

I workshop saranno anche l’occasione per conoscere gli strumenti che l’Unione europea mette a disposizione per il finanziamento dei più ambiziosi progetti di ricerca e innovazione realizzati dalle imprese singolarmente o in partenariato e per capire come il Desk Euvi potrà essere di supporto nell’accesso a queste opportunità.

Dopo i primi workshop dedicati ai temi ‘Active and Assisted Living’, ‘Smart Agri-Food’, ‘Sustainable and Circular Technologies’, e ‘Artificial Intelligence for Manufacturing’ il prossimo incontro sarà dedicato al tema Innovation in the Textile and Clothing sectors, e si terrà giovedì 20 febbraio, dalle ore 15.00 presso il Club di Confindustria Vicenza (Corso Palladio, 13 – Vicenza).

ll workshop, aperto a tutte le imprese, è particolarmente rivolto a chi si occupa di Ricerca e Innovazione, intende fornire una panoramica dello stato dell’arte dell’innovazione a livello europeo nel settore tessile e dell’abbigliamento, ponendo l’attenzione sia sulle tecnologie di processo (sostenibilità, digitalizzazione, circolarità) sia sul prodotto (nuovi materiali, smart textiles, ecc.). Per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito di Confindustria Vicenza.