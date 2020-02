Vicenza, sardine in piazza nel giorno di Salvini

Vicenza – Il gruppo Sardine di Vicenza scende di nuovo in piazza. Lo fa con un flash mob, che si terrà domenica 9 febbraio, alle 17, in via dell’Oreficeria, di fronte alla Fiera di Vicenza. L’occasione è quello dell’arrivo di Matteo Salvini nella nostra città, per inaugurare la campagna elettorale della Lega in vista delle regionali di maggio.

“Abbiamo deciso di far coincidere tutto questo – scrive il gruppo 6000 Sardine di Vicenza – con l’inizio della nostra mobilitazione per un Veneto migliore. Partiremo parlando di temi ambientali, denunciando la giunta di Zaia che ha troppo spesso svenduto il bene comune per interessi particolari e di breve termine. L’assenza totale di una seria politica ambientale da parte della Regione, ha reso la nostra terra una delle zone più inquinate di tutta Europa”.

“Scendiamo in piazza – continuano le sardine – per far sapere al senatore Salvini che qui non è il benvenuto. Il Veneto è famoso per essere una terra di gente pragmatica, devota al lavoro. Ricordiamogli che noi disdegniamo chi si riempie la bocca di problemi ma poi diserta i tavoli decisionali. Scendiamo in piazza per coltivare terreno fertile per la buona politica. Guardiamoci, stringiamoci e iniziamo quaesto percorso assieme. Nessuna realtà può esistere senza averla, anche solo per un secondo, sognata”. Chi vuole collaborare, dare idee e spunti per questo percorso, fino a maggio, scriva a 6000sardinevicenza@gmail.com.