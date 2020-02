Vicenza, l’ex magazzino Ftv di via Napoli non c’è più

Vicenza – Quest’oggi, a Vicenza, è stato demolito l’ex magazzino delle Ferrovie e Tramvie Vicentine, in via Napoli. Il primo colpo di benna ha colpito l’edificio alle 8.30 e alla fine della giornata l’intero edificio era stato raso al suolo. Durante la settimana verranno portati via tutti i detriti, e per il fine settimana l’area sarà sgombra.

La demolizione è stata voluta dalla Provincia di Vicenza, proprietaria dello stabile, per liberare un’area in pieno centro cittadino da un edificio fatiscente e a rischio crolli. Un’operazione da 40mila euro che renderà più arioso e decoroso un quartiere densamente abitato.

“E’ stata un’operazione antidegrado – ha sottolineato Francesco Rucco, sindaco di Vicenza e presidente della Provincia – che arriva finalmente a compimento. Serviva un’accelerata e l’abbiamo data: entro fine anno quest’area sarà un parcheggio, con un duplice risultato: la Provincia mette a reddito un bene prima inutilizzato e la città dispone di nuovi posti auto in un’area che ora ne è carente”.