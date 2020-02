Un festa per Paolo Rossi cittadino onorario

Vicenza – Il club biancorosso Giancarlo Salvi festeggia il conferimento della cittadinanza onoraria di Vicenza al proprio presidente onorario Paolo Rossi. Lo fa con un ricevimento, organizzato in Basilica Palladiana in collaborazione con il Comune di Vicenza, per martedì 18 febbraio, alle 19, subito dopo la votazione della delibera in consiglio comunale. Alla festa, oltre al neo concittadino onorario, parteciperanno anche un centinaio di invitati, fra i quali molti ex calciatori del Vicenza del triennio 1976-1979.

Confermata anche la presenza di Renzo Rosso e dei soci dell’LR Vicenza Virtus, del cui cda Rossi fa parte, dell’allenatore Mimmo Di Carlo, del direttore generale Paolo Bedin e del direttore sportivo Giuseppe Magalini. Tva Vicenza seguirà l’evento in diretta, a partire dalle 20,30 in uno speciale condotto dal direttore, Domenico Basso, che ha lanciato l’idea della cittadinanza onoraria, e dal giornalista Andrea Ceroni. Alla trasmissione, intitolata “Il cittadino Paolo”, oltre allo stesso Rossi, parteciperanno sportivi, giornalisti e autorità.