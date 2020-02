Thiene, pizzicata banda che rubava nei bar

Thiene – I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Thiene, che ultimamente hanno intensificato il loro impegno a contrasto dei reati predatori, hanno denunciato all’autorità giudiziaria tre presone, componenti della banda che ha recentemente messo a segno alcuni furti nei bar della zona. Sono un 44enne italiano, A.C. italiano, un moldavo senza fissa dimora di 27 anni, P.V., e il 25enne S.A. 25enne, di origini pakistane.

L’indagine era partita dopo l’arresto in flagranza di Alexandru Morosan, 32enne di origine romena, che il 5 dicembre scorso assieme ad un complice, aveva messo a segno un furto presso il Bar Roberta di via Lampertico, a Thiene. Quella volta furono rubati oltre duecento pacchetti di sigarette, del valore di oltre mille euro, 50 accendini, un computer portatile, decoder per Tv, uno smartphone e duecento euro in contanti.

Da perquisizioni domiciliari fu recuperata altra refurtiva rubata nel Bar Roberta, una pistola riproduzione Beretta mod. 92 Auto, priva di tappo rosso, un tablet Ipad mini e di uno smartphone Huawei, del valore complessivo settecento. Questi ultimi oggetti erano stati rubati il primo dicembre al Bar paninoteca Il Birrone, di Isola Vicentina.