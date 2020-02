Spettacoli sospesi al Teatro Comunale di Vicenza

Vicenza – Facendo seguito a quanto disposto dall’ordinanza urgente del ministro della Salute di intesa con il presidente della Regione Veneto “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019”, tutte le manifestazioni della programmazione del Teatro Comunale di Vicenza, fino a tutta domenica primo marzo, sono sospese.

Sono annullati o rinviati i seguenti spettacoli:

I Quartetti di Ludwig del Quartetto ad archi Jerusalem, previsto stasera, lunedì 24 febbraio alle 20.45, in Sala Maggiore;

del ad archi previsto stasera, alle 20.45, in Sala Maggiore; “ Händel” e “Common Ground” dell’ Alonzo King LINES Ballet , in programma in Sala Maggiore, martedì 25 febbraio alle 20.45;

e dell’ , in programma in Sala Maggiore, alle 20.45; la commedia musicale “A Fiordiraso” , organizzata dalla Società del Quartetto, programmata per venerdì 28 febbraio alle 10.00 e alle 20.45 in Sala Maggiore;

, organizzata dalla Società del Quartetto, programmata per alle 10.00 e in Sala Maggiore; Lost in this (un)stable life e Lost in my (28) days , coreografie di Nicolas Grimaldi Capitello , primo appuntamento di Danza in Rete Off in calendario venerdì 28 febbraio alle 21.00 allo Spazio Ab23 Vicenza (contrà Sant’Ambrogio 23);

e , coreografie di , primo appuntamento di in calendario alle 21.00 allo (contrà Sant’Ambrogio 23); Tu meur(s) de terre di e con Hamdi Dridi previsto per sabato 29 febbraio alle 19.00 al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza;

di e con previsto per alle 19.00 al del Teatro Comunale di Vicenza; A titolo cautelativo, sarà sospeso anche il concerto di Richard Goode, in programma lunedì 2 marzo alle 20.45, in Sala Maggiore.

Lo spettacolo del 25 febbraio dell’Alonzo King Lines Ballet, sarà sostituito nella programmazione di danza, da un altro appuntamento di rilievo, mentre le performance di Danza in Rete Off del 28 e del 29 febbraio sono rinviate (la nuova data non è ancora stata fissata). Anche i concerti della Società del Quartetto sono stati rinviati; le nuove date saranno comunicate quanto prima.

I possessori dei biglietti, se non intendono partecipare agli eventi posticipati, possono richiedere il rimborso del biglietto, scrivendo a biglietteria@tcvi.it oppure telefonando allo 0444.324442. La biglietteria del Teatro Comunale, in Viale Mazzini 39, resta regolarmente aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15. Per gli eventuali rimborsi dei concerti è possibile rivolgersi anche alla biglietteria della Società del Quartetto, in vicolo Cieco Retrone 24, aperta in orari di ufficio (info@quartettovicenza.org – telefono 0444.543729).