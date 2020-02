Si schianta contro un camion. Muore 18enne

Fara Vicentino – Ancora sangue sulle nostre strade, ed ancora una volta a perde la vita è purtroppo un ragazzo molto giovane. E’ successo quest’oggi, intorno all’ora di pranzo, poco dopo l’una del pomeriggio, a Fara Vicentino, e la vittima è un diciottenne della zona, di Salcedo, Mirko Munaretto, che si è schiantato contro un camion in sosta con la propria auto, una Fiat Punto.

Terribile la dinamica dell’incidente, avvenuto in via Astico, lungo la strada provinciale. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, che procedeva in direzione Breganze, avrebbe perso il controllo dell’auto finendo contro la parte posteriore del camion, parcheggiato a bordo strada, e conficcandosi sotto il cassone. Molto rapidi i soccorsi, tra i quali anche i vigili del fuoco, giunti da Schio, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il corpo dello sfortunato ragazzo.

Purtroppo ogni sforzo è stato vano ed il personale medico del Suem 118 non ha potuto far altro che constatare la morte del diciottenne. Dopo il nulla osta del magistrato si è proceduto ad alzare la parte posteriore dell’autoarticolato per sfilare la vettura, finita quasi completamente sotto il telaio del mezzo pesante. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per la deviazione del traffico.