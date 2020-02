Scooter contro auto. Ferita una 18enne

Schio – Paura questa mattina a Schio per un incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta una ragazza di 18 anni a bordo di uno scooter. E’ successo poco prima delle 8, quando la giovane, S.M., residente a Schio, alla stava percorrendo sul ciclomotore via Santa Croce, in direzione via 29 Aprile. Giunto all’altezza di un accesso privato, non è riuscita ad evitare l’impatto con la parte laterale ddi un’auto Bmw 530, condotta da una donna 30enne residente a Schio, J.C., che usciva dal vialetto privato.

La conducente del ciclomotore è quindi rovinata a terra. Rapidamente soccorsa da ambulanza 118 è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Santorso. Rilievi e regolazione traffico sono stati effettuati dalla polizia locale Alto vicentino