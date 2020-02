Scontro frontale ad Altissimo. Due in ospedale

Altissimo – Un incidente stradale che ha provocato due feriti è avvenuto questa mattina in via Bauce, lungo la strada provinciale 31, nel Comune di Altissimo. Ad entrare in collisione, in uno scontro frontale, sono state una vettura, una Fiat Panda, ed un camioncino del servizio di igiene ambientale. I due feriti, accompagnati al pronto soccorso, sono l’automobilista al volante dell’utilitaria e il conducente del camioncino.

Al loro arrivo in via Bauce, verso le 7.15 di oggi, lunedì 3 febbraio, i vigili del fuoco di Arzignano hanno messo in sicurezza i due mezzi ed estratto dalla Panda la donna, rimasta incastrata nell’abitacolo dell’utilitaria dopo il frontale.

La signora è stata assistita sul posto dal personale del Suem e poi trasferita in ospedale. Ferito, come detto, anche l’autista del camioncino, accompagnato pure lui al pronto soccorso.

La polizia locale, nel frattempo sopraggiunta, ha deviato il traffico e si è occupata dei rilievi tecnici, finalizzati a ricostruire la dinamica dell’incidente. Il soccorso stradale ha provveduto a recuperare i due mezzi incidentati.