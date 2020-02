San Vito di Leguzzano, a fuoco una mansarda

San Vito di Leguzzano – Intervento quest’oggi, intorno alle 16.45, per i vigili del fuoco, a San Vito di Leguzzano, in via Trento e Trieste, per un incendio divampato all’interno di una mansarda di un’abitazione disposta su tre livelli. Il primo intervento di spegnimento delle fiamme sviluppatesi in una camera per probabili cause elettriche è stato eseguito dagli stessi residenti, fino all’arrivo dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno provveduto al completo spegnimento e portare fuori i mobili e suppellettili coinvolte dalle fiamme. Danni da fumo anche in altre stanze. Le operazioni si sono poi conclude con l’aerazione dei locali e la messa in sicurezza dell’abitazione.