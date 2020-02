Prosa, “Equus” al Teatro San Marco di Vicenza

Vicenza – Terzo appuntamento sabato 22 febbraio alle 21, al Teatro San Marco di Vicenza, con la 32esima edizione del Festival Maschera d’Oro, concorso nazionale organizzato dal comitato veneto della Federazione italiana teatro amatori (Fita). A salire sul palcoscenico sarà la compagnia Teatro Drao & TeaTroTre di Ancona, formazione nata nel 2008 dalla fusione di due gruppi già da tempo attivi. Andrà in scena “Equus”, potente testo di Peter Shaffer, drammaturgo britannico (1926-2001) noto tra l’altro per “Amadeus”, che gli valse il premio Oscar per la sceneggiatura non originale del film diretto da Miloš Forman.

La vicenda di “Equus” è narrata in prima persona da Martyn Dysart, uno psichiatra tanto stimato per la sua carriera professionale quanto insoddisfatto della propria vita personale, piatta e senza emozioni. Un’amica magistrato, Hester Salomon, lo convince ad occuparsi di Alan Strang, un diciassettenne che all’improvviso, dopo essersene preso cura, ha accecato alcuni cavalli della scuderia in cui lavorava. Martyn inizia così un’indagine attraverso la psiche del giovane, che fa emergere le distorsioni del rapporto con una madre cattolica osservante e un padre ateo e le loro ripercussioni sulle sue esperienze. Ma il percorso di cura di Alan si fonderà ben presto con la ricerca intima di Martyn.

L’opera di Shaffer, presentata nel 1973, è stata un grande successo teatrale, interpretato tra gli altri da Anthony Hopkins, Tom Hulce, Anthony Perkins e Daniel Radcliffe. È stata proposta anche in versione cinematografica nel 1977, per la regia di Sidney Lumet, con Richard Burton e Peter Firth. Sul palcoscenico saranno impegnati Davide Giovagnetti, Alessandro D’Elia, Monia Silvestri, Roberto Cardinali, Patrizia Giacchetti, Omar Barbieri, Marco Barchiesi, Alessandro Brecciaroli e Luca Crescioli. Musiche originali di Luca Lampis.