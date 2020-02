Playson continua l’espansione europea grazie alla collaborazione con 888casino

Il portfolio degli sviluppatori di slot sarà disponibile tramite la piattaforma Pariplay. Il fornitore di software per casinò Playson è entusiasta della collaborazione con 888casino, uno dei provider intrattenimento online più famosi al mondo, per il lancio della sua suite di slot.

L’azienda di sviluppo software fornirà il suo portafoglio di giochi tramite la piattaforma Pariplay ed inizialmente offrirà i suoi giochi con l’operatore 888 in Svezia, Spagna, Danimarca, Italia e Romania durante il primo trimestre del 2020, con i lanci nei territori di Gibilterra e nel Regno Unito che seguiranno entro la fine dell’anno.

L’accordo darà a 888casino l’accesso all’intera gamma di slot di Playson che include la sua ultima produzione, Fruit Xtreme, il secondo capitolo della sua serie Funky Fruits.

La firma di questo altro importante accordo rafforza ulteriormente la posizione di Playson come fornitore leader nel settore dei giochi a livello globale, con i suoi giochi disponibili su numerosi operatori di primo livello.

Christos Zoulianitis, Senior Account Manager di Playson, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di unire le forze con un operatore affermato come 888casino. La società è all’avanguardia nel settore dei giochi online da oltre un decennio. Il nostro portafoglio di giochi sarà una grande aggiunta alla sua offerta e siamo entusiasti di estendere ulteriormente il nostro raggio d’azione in tutta Europa.”

Guy Cohen, vicepresidente senior di 888casino, ha dichiarato: “888casino si concentra sull’ampliamento della propria offerta ai clienti sviluppando giochi internamente e aggiungendo contenuti di terze parti alla sua piattaforma unica. Playson ha una squadra fantastica che ha sviluppato un portafoglio unico di giochi, tra cui classici come Solar Queen e Red Chilli Wins. Siamo entusiasti di aggiungere questi giochi a 888casino che migliorerà l’esperienza del giocatore.”

Informazioni su Playson

Playson è un’azienda leader nello sviluppo di contenuti che sta emergendo nel mercato europeo regolamentato. Con un portafoglio di oltre 60 giochi HTML5 Omni-Channel, uffici a Malta e in Ucraina e licenze da UKGC, ONJN e MGA, Playson è ben posizionato per soddisfare le esigenze degli operatori di gambling più esigenti.

Informazioni su 888 Casino

888casino (888casino.it in Italia con concessione n.15014) è uno dei fornitori di intrattenimento e soluzioni di gioco online più famosi al mondo. 888casino ha vinto il premio all’EGR 2019 come “Operatore di casinò dell’anno”. Così come 888, anche CasinoProfessor.com ha vinto il premio IGB awards come sito innovativo di comparazione casinò online nel 2018. Leggi le esperienze e la recensione di esperti su 888casino.