“Niente sfratti nelle regioni del coronavirus”

Dall’Unione inquilini riceviamo e pubblichiamo: “Siano sospese le esecuzioni di sfratto e di esproprio nelle Regioni interessate da contagi di coronavirus…”

*****

Vicenza – Grande attenzione sta ricevendo in Italia la questione del contagio da corona virus, comuni e regioni del nord hanno preso decisioni drastiche come isolamento dei comuni, fermo di attività pubbliche e di eventi sportivi. In tale ambito rivolgo un accorato appello al Ministro dell’interno affinché emani una circolare ai Prefetti per la sospensione immediata delle esecuzioni di sfratto e di espropri nei confronti di famiglie che ne sono oggetto.

Sarebbe grave che nelle Regioni e nei comuni interessati si siano prese misure molto forti e al contempo di continuano ad eseguire sfratti ed espropri mettendo le famiglie in strada con la forza pubblica senza passaggio da casa a casa mettendo queste famiglie spesso composte da minori, o anziani o persone disabili, in serio pericolo per la loro salute. Auspico che la Ministra Lamorgese possa aderire al nostro invito in tempi rapidi.

Massimo Pasquini – Segretario Nazionale Unione Inquilini – Cub