Musica e sorprese a Vicenza per San Valentino

Vicenza – Photoboot, musica e a tante sorprese per gli innamorati che festeggeranno a Vicenza la festa degli innamorati. Dalla Basilica palladiana si svilupperanno infatti le iniziative di “San Valentino. Un bacio è per sempre” che, venerdì 14 febbraio, dalle 17, coinvolgeranno anche piazza delle Erbe, ponte San Michele e contra’ Lioy. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Pandora, in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive e al turismo e con l’associazione Botteghe di piazza delle Erbe.

In piazza delle Erbe si potranno ascoltare dalle 18.30 fino alla tarda serata lo Smarty’s duo e il dj set Franky Suleman, con una playlist dedicata proprio a San Valentino. Inoltre si potrà assistere alla performance artistica “Dalì e Grey, surrealistico direi” di Grey Thegreenwaye che prevede la realizzazione di un’opera in rete e materiali di riciclo.

Gli stessi spettatori potranno far parte dell’opera d’arte agganciando uno dei 100 lucchetti dorati a forma di cuore, incisi con le iniziali delle coppie di innamorati, che si potranno acquistare al negozio Mompre in contra’ Lioy 27 (3313913223) già in questi giorni, fino a venerdì 14 febbraio (4 euro ciascuno, compresa l’incisione). Saranno poi a disposizione gadget e accessori a tema per un photoboot tra innamorati, a cura di Paola Rosa Fotografa.

A ponte San Michele, uno dei luoghi più apprezzati della città grazie al contesto particolarmente suggestivo che sarà ancora più bello grazie all’illuminazione e alle decorazioni realizzate proprio per San Valentino, alle 18.30 videomaker e fotografi coinvolgeranno i passanti in un flashmob. Stand con cioccolata calda, vin brulè, cibo messicano e tante sorprese attenderanno i passanti in contra’ Lioy.