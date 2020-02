Muore 38enne in A4 finendo contro un camion

San Stino di Livenza – Tragico incidente stradale quest’oggi, sull’autostrada A4, nel quale ha perso la vita un uomo di 38 anni, originario di Montecchio Maggiore. E’ successo questa mattina piuttosto presto, verso le 7.30, pochi chilometri dopo l’uscita di San Stino di Livenza, in direzione Trieste. La vittima è Luca Fochesato, che si trovava alla guida di un furgone, un veicolo commerciale.

Per cause ancora in fase di accertamento, il furgone è entrato in collisione con un autoarticolato. Il violento schianto contro il mezzo pesante non ha purtroppo lasciato scampo a Fochesato, il cui corpo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco ormai senza vita. Pesanti sono state anche le ripercussioni sul traffico autostradale, con lunghe code rimaste per tutta la mattinata.