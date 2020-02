Medio Chiampo, programma di investimenti 2020

Montebello Vicentino – L’assemblea dei soci di Medio Chiampo Spa ha approvato il programma degli investimenti 2020. Si tratta di un piano da oltre 4,8 milioni di euro, destinati a interventi che riguardano l’intero servizio idrico integrato, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all’impianto di depurazione e alle reti idriche e fognarie dei comuni serviti.

“Il 2020 – si legge in una nota della società – vedrà la prosecuzione del master plan che include la riunificazione delle attuali tre sedi in un unico polo direzionale in località Fracanzana, l’implementazione dell’impianto di depurazione, opere di mitigazione e raccordo ambientale migliorative per il territorio. In particolare si darà avvio alla procedura di ottenimento dell’autorizzazione della Regione e della Valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di due nuove grandi vasche di settemila metri cubi ciascuna, che garantiranno maggior flessibilità e migliori performance dell’impianto”.

Sempre nella logica del master plan, si procederà nei prossimi mesi con la ristrutturazione e l’ampliamento dei locali adibiti a magazzino e officina. Una parte cospicua degli investimenti 2020 sarà destinata all’acquisto della quarta linea di essicazione dei fanghi per un continuo miglioramento del processo. Lo sforzo di riduzione dei fanghi sta portando a risultati molto interessanti: oggi si producono circa 7.000 tonnellate all’anno contro le 12.000 del 2015.

Continueranno i lavori di ammodernamento delle reti acquedottistiche e fognarie in tutti e tre i comuni serviti: Montebello Vicentino, Zermeghedo e Gambellara. Tra gli interventi più significativi ci sarà l’estensione della rete fognaria in località Signolo a Montebello Vicentino. L’intervento prevede quest’anno i lavori di predisposizione per la posa della condotta, mentre nel 2021 si procederà con la realizzazione dell’impianto di sollevamento e l’attivazione del sistema.

A Zermeghedo sono in programma il rifacimento della linea meteorica e idrica in via Vittorio Veneto e il rifacimento della linea idrica in via Segala, nel tratto d’ingresso al paese. Nel budget destinato agli interventi 2020 rientra anche il finanziamento a due importanti opere già in corso e in consegna entro la fine dell’anno. Si tratta del rifacimento totale della condotta idrica di Agugliana e della nuova centrale di sollevamento in via Lungochiampo, opera quest’ultima che comporterà un significativo miglioramento sul fronte dell’impatto odorigeno nell’area grazie alla totale copertura delle vasche.

“Questo programma di investimenti – sottolinea il presidente di Medio Chiampo, Giuseppe Castaman, – è un segno positivo della capacità della società di finanziare opere importanti e di portare avanti la propria progettualità, oltre al costante potenziamento delle reti acquedottistiche e fognarie che rappresenta un aspetto centrale della nostra mission. L’impegno per offrire ai cittadini il miglior servizio e la miglior qualità dell’acqua ha portato all’installazione a Zermeghedo di un sistema di filtri che, pur in assenza di criticità, tutelerà le acque potabili da tutti gli eventuali inquinanti. E questo intervento è in programma anche per Montebello Vicentino e Gambellara”.