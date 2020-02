M5s: “Uniti nei valori della Liberazione”

Venezia – “In un momento storico e politico nel quale certe tensioni nostalgiche arrivano a sfiorare il negazionismo, è importante che le istituzioni e la parte sana della politica si ritrovino unite sui valori della liberazione, dello spirito repubblicano, della democrazia. In questo senso va l’approvazione in commissione, dell’emendamento al Milleproroghe, che proroga al 2 giugno 2021 il termine per la presentazione da parte di comuni, province e città metropolitane di proposte di riconoscimenti al valore militare per i caduti durante la Resistenza”.

Sono parole dei rappresentanti veneti del Movimento 5 Stelle. che osservano com l’iniziativa abbia un particolare significato nell’anno del 75esimo anniversario della Liberazione, con la possibilità data ai comuni di fregiarsi del titolo di “Comune per la Resistenza”.

“Ci sono comuni dedicati alla pace – aggiungono i pentastellati -, al disarmo, alla non proliferazione nucleare: principi nobili, universali, ma in questo caso si tratta di sottolineare la scelta storica del nostro Paese di rifiutare la dittatura. E’ un emendamento importante nato da un dialogo tra il Comune di Thiene e l’Anpi di Vicenza, portato poi alla attenzione del nostro gruppo dalla senatrice Barbara Guidolin”.

Promotore sul territorio è stato il consigliere comunale di Thiene del M5s Abramo Tognato, che osserva come “l’emendamento rappresenti l’esempio concreto di come si possa collaborare con territorio e amministrazione soprattutto quando il tema trattato va oltre i colori politici”

“Per chi come me è impegnato nelle istituzioni regionali – aggiunge il consigliere regionale M5s Manuel Brusco – è una notizia bellissima: sono certo che saranno tantissimi i comuni veneti che dichiareranno di assumere come capisaldi della collettività, i valori della Resistenza e dell’antifascismo”.