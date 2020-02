Ha un etto di hashish e un po’ di cocaina. Arrestato

Bassano del Grappa – Nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di reati anche inerenti gli stupefacenti, durante la notte di ieri, i carabinieri del Norm della Compagnia di Bassano del Grappa, mentre effettuavano un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un’autovettura con tre persone a bordo.

I militari hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale e veicolare ed uno degli occupanti del mezzo, il 39enne italiano Giovanni Bortolomiol, è stato trovato in possesso di un panetto di circa cento grammi di hashish e di due grammi di cocaina. Il conducente dell’auto invece, S.R., anche lui italiano, di 29 anni, aveva in tasca un grammo di cocaina.

Niente è stato invece trovato nelle successive perquisizioni domiciliari. Condotti in caserma, Bortolomiol è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, accompagnato nel carcere di Vicenza, mentre il conducente dell’auto è stato segnalato alla Prefettura come consumatore abituale di stupefacenti.