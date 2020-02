Finisce con le gambe nella fresa. E’ grave

Campiglia dei Berici – Brutto incidente quest’oggi a Campiglia dei Berici, in una proprietà agricola in via Villabroggia. E’ successo verso le 16 e di fatto si è trattato di un infortunio sul lavoro capitato ad un pensionato, rimasto ferito gravemente dopo essere finito con una gamba nella fresa di un motocoltivatore, mentre era intento a lavorare la terra.

Tra i soccorritori i vigili del fuoco, arrivati da Lonigo, che hanno smontato il carter del trattore per poter liberare dalle frese la gamba dell’uomo. Il ferito intanto era assistito dal personale del Suem, accorso con l’eliambulanza, l’auto medica e un’ambulanza. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Vicenza.