Fa danni il vento, che spazza tutta la provincia

Vicenza – Giornata difficile quella di oggi, nel vicentino, per il forte vento. Sono stati molti gli interventi effettuati per questo dai vigili del fuoco, un po’ in tutta la provincia. Ad Asiago, in via Ruggi di sasso, si sono verificate cadute di alberi sulla sede stradale ed altri alberi risultavano pericolanti, Stessa situazione anche a Bassano, Piovene Rocchette, Romano d’Ezzelino. Sempre a Romano d’Ezzelino si è sganciata la parte superiore di un lampione.

Ed ancora un palo della Telecom è stato piegato dal vento, con l’interruzione della circolazione stradale, a Zugliano, in via Santa Anastasia, mentre è stato necessario un intervento dei pompieri a Bassano per lamiere pericolanti sul tetto di una scuola. A Roana inoltre un albero è caduto sulla sede stradale, in via Seconda Costo.

altri interventi dei vigili del fuoco per il vento si sono avuti a Sarcedo, in via dell’Artigianato, per i pannelli dell’impianto fotovoltaico che si sono staccati dalla sede della Protezione civile. A Vicenza si è dovuti intervenire sulla vetrata della chiesetta di santa Bertilla, in Contrà San Domenico, per vetri pericolanti. Pali caduti in strada anche a Malo, in via Braglietto a Malo