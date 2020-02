Esce di strada e finisce contro un platano. E’ grave

Bassano del Grappa – Grave incidente stradale quest’oggi poco proma dell’ora di pranzo, a Bassano del Grappa. E’ successo lungo la strada provinciale 248, intorno alle 12.30, in viale Vicenza, dove un auto è uscita di strada, è andata a finire contro un platano ed infine si è rovesciata. Nessun altro veicolo è stato in alcun modo coinvolta, quindi il conducente, che è rimasto ferito gravemente, ha perso il controllo del mezzo facendo tutto da solo.

Tra i soccorritori anche i vigiuli del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, che hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto l’autista, rimasto incastrato all’interno dei rottami della vettura, una Fiat Panda 4X4. Il ferito, un 60 enne di Conco, è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem 118 per poi essere trasferito in eliambulanza in ospedale.

Le sue condizione, come dicevamo, sarebbero piuttosto gravi. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per determinare la causa dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei sono terminate dopo circa un’ora.