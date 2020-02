Donna di 47 anni arrestata per spaccio

Bassano del Grappa – Una donna, una 47enne bassanese, è stata arrestata nel tardo pomeriggio di ieri, dai carabinieri, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E’ avvenuto nell’ambito di una serie di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di reati e condotti dai militari della stazione di Romano d’Ezzelino.

Mentre effettuavano un posto di controllo alla circolazione, a Bassano del Grappa, hanno fermato un autocarro Fiat Iveco, con alla guida la donna di 47 anni, Elisabeth Chizzolini, che si è mostrata subito alquanto nervosa ed irrequieta. Questo ha insospettito i militari che, per procedere ad una perquisizione personale e veicolare, l’hanno condotta presso gli uffici della stazione dell’Arma bassanese. Sulla donna è stato trovato un involucro in contenente un panetto di circa 100 grammi di hashish.

Con la perquisizione dell’autocarro non è stato trovato altro stupefacente mentre a casa della donna c’erano un bilancino di precisione, residui di hashish, tre grinder e materiale adatto al confezionamento. La donna è stata arrestata e su disposizione dell’autorità giudiziaria trattenuta in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.