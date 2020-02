Coronavirus, test tutti negativi a Vicenza

Vicenza – Nessun caso di coronavirus, ad oggi, tra i cittadini della Ulss 8 Berica di Vicenza. Sono circa 90 i tamponi già effettuati all’ospedale San Bortolo, i cui esiti stanno via via arrivando e risultano, al momento, tutti negativi. Lo ha reso noto questa mattina il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, in occasione di un aggiornamento sulla situazione e sulle disposizioni adottate. Il sindaco ha anche ribadito di voler attenersi in modo scrupoloso all’ordinanza del ministero della Salute e della Regione, così come chiarita dalla circolare regionale divulgata ieri sera.

Questa mattina, alla luce della circolare regionale, l’assessore alle attività produttive ha scritto a Confcommercio e Confesercenti, mentre quello alle attività sportive ha inviato una circolare a tutte le società sportive della città. “Alle associazioni di categoria – ha detto l’assessore alle attività produttive – abbiamo chiesto di aiutarci a raccomandare ai gestori di bar e ristoranti, che possono restare aperti a differenza delle discoteche, dei locali notturni e dei cinema, di annullare tutti gli eventi programmati perché sono vietati fino all’1 marzo. Ciò non solo per doveroso senso di responsabilità rispetto alla salute dei cittadini, ma anche per evitare di incorrere nelle sanzioni penali previste per il mancato rispetto dell’ordinanza”.

Alle società sportive l’assessore delegato ha a sua volta ricordato che fino al primo marzo vanno annullate tutte le manifestazioni e iniziative che, comportando un afflusso di pubblico, vanno oltre all’ordinaria attività. “Gli impianti sportivi – ha chiarito l’assessore – , ovvero le palestre pubbliche e private, i centri sportivi, le piscine pubbliche e private, i campi da gioco, possono però restare aperti purché non vi siano concentrazioni di persone. Non sono infatti soggette a sospensione le attività che riguardano l’ordinario svolgimento dei corsi e degli allenamenti”. L’assessore ha inoltre ricordato alle società sportive l’obbligo del rispetto delle misure igieniche prescritte dall’ordinanza e ha trasmesso il relativo vademecum del Ministero della Salute.

Per quanto riguarda i servizi comunali, regolarmente aperti, a tutto il personale sono state trasferite le precauzioni da adottare ed è in corso la distribuzione delle soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. L’affluenza registrata in questi due giorni agli uffici è comunque è inferiore rispetto a quella ordinaria. Per chi avesse necessità di accedere a un servizio comunale, si consiglia di prenotare un appuntamento online, mentre per informazioni sulle disposizioni prescritte dall’ordinanza è possibile contattare telefonicamente l’Urp, ufficio relazioni con il pubblico, che risponde in via straordinaria dalle 9 alle 18.30 almeno fino a giovedì al numero 0444-221360.

Infine, per quanto riguarda la mostra Ritratto di donna in Basilica palladiana, chiusa come tutti i musei fino al 1 marzo, l’assessorato alla cultura ricorda che coloro che hanno acquistato un biglietto online per le date dal 24 febbraio al primo marzo incluso possono richiedere un rimborso inviando una mail a segreteria@mostreinbasilica.it e possono procedere ad un nuovo acquisto, mentre i gruppi possono chiedere il rimborso o lo spostamento della data contattando il call center al numero 0444-326418 o inviando una mail a biglietteria@mostreinbasilica.it.