Coronavirus, medici di famiglia in prima linea

Venezia – “I medici di medicina generale stanno dando un contributo prezioso di disponibilità e professionalità nella gestione di questi difficili giorni del coronavirus. Li ringrazio tutti, uno per uno”.

Con queste parole, il presidente della Regione, Luca Zaia, che anche oggi sta seguendo l’andamento della situazione coronavirus dalla centrale operativa della Protezione civile a Marghera, si rivolge ai medici di medicina generale del Veneto, ringraziandoli per la collaborazione continua con le autorità sanitarie regionali e per la disponibilità verso i loro pazienti.

“Con il grande lavoro di triage telefonico – ha proseguito -, con la nuova organizzazione che si sono dati per evitare al massimo l’accesso dei pazienti agli studi garantendo comunque loro assistenza sanitaria, rapporto umano, ricettazione, visite a domicilio laddove possibile, i medici di medicina generale stanno dando un contributo sostanziale a uno dei grandi obiettivi di questo momento: quello di evitare l’intasamento dei pronto soccorso e il rischio di diffusione del virus nelle sale d’attesa dei loro studi”.

“Il triage telefonico e la ricettazione elettronica, grazie alla quale non è più necessario recarsi dal medico per ritirare le prescrizioni, e chi è impossibilitato ad andare in farmacia di persona può mandare un parente o un conoscente a ritirare le medicine sono resi possibili da quella che, oggi più che mai, si è rivelata un’intuizione lungimirante: l’informatizzazione e la dematerializzazione della ricetta”.

“Sono tre anni che, in collaborazione con i medici di medicina generale, abbiamo attivato questo servizio innovativo, utile comunque, ma oggi prezioso anche in un caso di vera emergenza come quella legata al coronavirus”.