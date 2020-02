Coronavirus, Guidolin: “Impegno serio dal governo”

Roma – “Stop alle rate dei mutui per famiglie e imprese, alle bollette di luce, acqua e gas e ai premi assicurativi. E ancora 750 milioni di euro per il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: le misure rese note dal ministro Patuanelli, all’indomani dei 300 milioni di euro stanziati a tutela del Made in Italy e dei 350 milioni per l’export, dimostrano che il governo opera in modo serio e compatto per contrastare le ricadute economiche indotte dall’emergenza coronavirus nelle zone rosse”.

Lo afferma in una nota la senatrice veneta del Movimento 5 Stelle, Barbara Guidolin. “Gli interventi individuati, che sono frutto di un’interlocuzione con le categorie produttive – aggiunge la capogruppo del M5S in commissione Lavoro al Senato -, sono un primo pacchetto di norme messe a punto per le imprese, alle quali ne seguiranno altre”.

“Anche il ministero del Lavoro si è attivato – prosegue la senatrice pentastellata – predisponendo norme a tutela dei lavoratori e delle imprese e agevolando il ricorso allo smart working per i datori di lavoro con sede legale o operativa nelle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Liguria. Lasciamo ad altri speculazioni di bassa lega, che fomentano solo paure e psicosi, in questa fase delicata per il Paese. Continuiamo a lavorare a tutela della salute dei cittadini e nell’esclusivo interesse pubblico”.