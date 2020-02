Coronavirus, fermo lo sport veneto

Schio– La sindrome influenzale da Coronavirus si riflette anche sullo sport. A scopo precauzionale, tutte le gare, di ogni disciplina sportiva, in programma oggi, domenica 23 febbraio, nella nostra regione non verranno infatti disputate.

“Su indicazione del Governo – si legge infatti in una nota pubblicata stamattina sul sito del Comitato olimpico nazionale italiano – , Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha chiesto al Coni di invitare le Federazione sportive nazionali, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva, a sospendere, per la giornata di domenica 23 febbraio, tutte le attività sportive in programma nelle regioni di Lombardia e Veneto”.

Pure la partita del PalaRomare, che avrebbe messo si fronte le padrone di casa del Famila Wuber Schio e le gialloverdi della Sicily by Car Palermo non si giocherà.

La contesa, che doveva iniziare alle 18, inserita nel 20esimo turno del campionato di basket femminile di serie A1, è stata rinviata a data da destinarsi.

Al momento non si hanno ancora indicazioni per quanto riguarda il match di Eurolega tra Schio e le ungheresi di Sopron, che si sarebbe dovuto giocare mercoledì 26, sempre al PalaRomare.