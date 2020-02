Coronavirus e Africa, l’Europa faccia una scelta

Da Roberto Ciambetti, presidente del consiglio regionale del Veneto, riceviamo e pubblichiamo…

Venezia – Che l’Africa sia diventata, nel corso degli ultimi vent’anni, un’area di espansione cinese è ben noto. Ho avuto l’opportunità i verificare di persona cosa ciò significhi nel corso di una missione in Etiopia quando, giusto un anno fa, andai assieme ad altri consiglieri regionali a visitare le strutture sanitarie e le attività del Cuamm Medici con l’Africa.

La Cina si sta conquistando l’Africa, investendo miliardi su miliardi di dollari, prestando soldi agli stati che non sempre sono in grado di restituire quanto ricevuto. La Cina realizza, senza guardar troppo per il sottile e con straordinaria velocità (e proprie maestranze), infrastrutture, porti, ferrovie, interi quartieri cittadini, che per i governanti locali si traducono immediatamente in straordinario consenso tra i cittadini.

Tuttavia l’aiuto economico, quasi sempre realizzato tramite cospicui prestiti, ha costi politici ed economici e nella migliore delle ipotesi determina una sudditanza verso il prodigo ma tutt’altro che disinteressato investitore. Nel settembre 2018 quasi tutti i capi di stato africani volarono a Pechino per il forum sulla cooperazione Cina-Africa. In quell’occasione, il presidente Xi Jinping promise investimenti triennali in aiuti per circa 60 miliardi di dollari. Ciò spiega la presenza diffusa nel continente di militari, dirigenti, esperti, ma anche di quote rilevantissime di maestranze ordinarie cinesi.

Questa è la premessa necessaria per capire perché io penso sia necessario interrogarsi sulla situazione sanitaria del continente africano, un universo dove i flussi e i rapporti con la Cina sono intensi e dove contestualmente le strutture sanitarie difettano a dir poco. In queste ultime settimane i voli tra Cina e gli hub di Addis Abeba, Il Cairo, Nairobi, non sono calati.

Sappiamo, e le agenzie di informazione cattolica come le grandi reti internazionali lo dicono da giorni, che in Africa c’è un disperato bisogno di kit sanitari per la diagnosi sul corona Virus. Mancano i kit per la diagnosi, sottolineo, figuriamoci farmaci e strutture per le cure. L’unico paese attrezzato per affrontare l’emergenza è il Sudafrica. Le autorità locali e le organizzazioni umanitarie che operano in campo sono più che preoccupate e ne hanno ben donde. Non si tratta di fare allarmismo, quando si dice che anche davanti ai tristemente noti flussi di immigrati sui barconi, raccolti magari da solerti Ong, occorre usare almeno la stessa prudenza usata negli aeroporti. Almeno.

Ma il problema non è solo questo: oggi l’Europa ha l’occasione (e la necessità) di rivedere le proprie politiche sull’Africa, sull’accoglienza dei migranti e sull’aiuto vero che bisogna invece portare nel continente africano, sui controlli che bisogna mettere in campo su scala globale. Chi per anni si è disinteressato del confine mediterraneo, chi per anni ha lasciato che a fronteggiare l’emergenza umanitaria fossero solo Italia, Spagna e Grecia, forse capirà che l’emergenza sanitaria non conosce frontiere e che il virus non si ferma sventolandogli davanti gli accordi di Dublino, il Patto di stabilità o altre diavolerie da euroburocrati.

Roberto Ciambetti