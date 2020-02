Conclusi i lavori al parco giochi di via Giuriato

Vicenza – Si sono conclusi nei giorni scorsi, a Vicenza, i lavori di miglioramento dell’accessibilità al parco giochi di via Giuriato, a San Pio X. Sono stati realizzati nuovi percorsi pedonali antisdrucciolo, privi di barriere architettoniche e con funzioni tattili-direzionali per gli ipovedenti. Sono stati inoltre allestiti nuovi servizi igienici accessibili, con la rimozione del box bagno esistente, ed è stato ricavato un ripostiglio.

All’interno delle aree verdi esistenti sono stai collocati una giostra accessibile a persone in sedia a rotelle e un’altalena doppia con cestone e sedile ad amaca, entrambe utilizzabili da persone con disabilità motoria o sensoriale o cognitiva. Si è provveduto all’allargamento e alla disciplina degli spazi di accesso del vialetto su via Giuriato-Palemone ottenendo un nuovo e più ampio ingresso sia da via Giuriato che da via piazzetta Gian Battista, mediante la demolizione di parte del muretto presente.

Per superare poi il dislivello esistente tra parco e strada sono stati realizzati scivoli per facilitare l’accesso alle carrozzine. I lavori costituivano il primo stralcio del progetto “Handy…amo: sport e gioco. Vicenza accessibile”, vincitore dell’edizione 2018 del Bilancio partecipativo. Il progetto, del valore di 150 mila euro, prevede anche, come secondo stralcio, il miglioramento dell’accessibilità alla Libera palestra del Retrone, con la realizzazione di una nuova struttura ginnica e di aree di sosta destinate alle persone con disabilità.