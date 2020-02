Commercio, nuove risorse dalla Regione

Venezia – La giunta regionale del Veneto ha approvato l’aumento di tre milioni di euro della dotazione finanziaria del bando Por Fesr 2014-2020 per le imprese aggregate del commercio. Si tratta di un bando sul quale erano già stati assegnati, a novembre scorso, cinque milioni di euro e che prevede aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale a progetti che aggreghino più imprese del settore del commercio. Con le risorse messe a disposizione saranno, quindi finanziati altri 25 progetti di imprese aggregate, che vanno ad aggiungersi ai 44 già finanziati, per un investimento che ammonta a più del doppio del contributo assegnato.

“Questo provvedimento – ha sottolineato l’assessore allo sviluppo economico, Roberto Marcato, – mette ancora disposizione un aiuto concreto alle imprese del commercio del Veneto, una iniziativa fondamentale a sostegno delle piccole attività di prossimità, elemento fondamentale di contrasto allo spopolamento delle città e all’abbandono dei centri urbani. Questi progetti sono la prova tangibile che è stata vinta una sfida culturale e che le imprese del commercio hanno saputo capire l’importanza del lavoro di squadra, dimostrando capacità di rinnovamento e di spirito di innovazione, alla pari con le imprese di altri settori produttivi”.

Per consentire la realizzazione degli interventi previsti le imprese ammesse a finanziamento con il provvedimento di giunta godranno anche di uno spostamento dei termini di conclusione rispetto alle imprese già ammesse a finanziamento con l’approvazione della graduatoria. I progetti, infatti, dovranno essere conclusi entro il 15 marzo 2021 e rendicontati alla Regione entro il 31 marzo 2021.