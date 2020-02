Cina, consigli utili per chi esporta

Vicenza – Con 330 milioni di euro di export nei primi 9 mesi del 2019, la Cina è uno dei principali mercati per le imprese vicentine; ma, al contempo, è anche uno di quelli con maggiori possibilità di espansione (si pensi che nello stesso periodo la Germania è valsa 1 miliardo e 917 milioni per l’export berico).

Confindustria Vicenza organizza quindi, presso la sua sede, martedì 4 febbraio alle ore 9.30, un incontro intitolato “Cina: novità legali e fiscali 2020”, in occasione della presenza in città di Gianluca D’Agnolo, avvocato con lunghissima esperienza di Cina e di Lorenzo Riccardi, fiscalista a Shanghai, un incontro per fare il punto sull’ambiente giuridico e fiscale cinese, attraversato da importanti novità che riguardano proprio l’operato di esportatori e investitori stranieri.

Con la consueta collaborazione di Intesa Sanpaolo, con Diego Zamprogno (Sviluppo Internazionalizzazione Imprese) e Lili Zhou (Relationship Manager della filiale di Shanghai in collegamento in videoconferenza), sarà anche l’occasione per approfondire aspetti finanziari e servizi utili alle imprese che vogliono rafforzare la presenza dei propri prodotti sul mercato cinese.