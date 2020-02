Bassano, “Venerdì storia” nel Giorno del Ricordo

Bassano del Grappa – In occasione del Giorno del Ricordo, la rassegna “Venerdì: storia. Incontri sul filo della memoria”, promossa dalla Biblioteca civica di Bassano del Grappa, propone come ogni anno un momento di riflessione attorno ai tragici eventi, noti sotto la denominazione di foibe, occorsi lungo il confine orientale ai danni della popolazione italiana verso la fine della Seconda Guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra, tra il 1943 e il 1947, per mano dei partigiani jugoslavi.

Venerdì 7 febbraio, alle 17.30, si terrà in biblioteca la conferenza dal titolo “Percorsi di memoria lungo il confine orientale. Le due guerre mondiali e le riflessioni della Commissione storico-culturale italo-slovena”. A parlare di un argomento così complesso sarà Franco Miccoli, storico goriziano, Presidente dell’Associazione “Concordia et pax” di Gorizia e Nova Gorica. Dialogherà con lui lo storico bassanese Francesco Tessarolo.

In biblioteca, per l’occasione, è stata predisposta una ricca bibliografia di testi sull’argomento che spaziano dalla saggistica storica alla narrativa, alla memorialistica. La bibliografia è consultabile nel catalogo elettronico della biblioteca, nella pagina dedicata alla biblioteca di Bassano. Infine, quanti non potranno seguire la conferenza, potranno riascoltarla collegandosi al canale Youtube della biblioteca, dove nei prossimi giorni sarà caricata la videoregistrazione integrale.