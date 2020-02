Bassano, iniziati i lavori a Valrovina

Bassano del Grappa – Sono iniziati questa settimana, a Bassano, i lavori per il consolidamento di alcuni pendii della frazione di Valrovina, in via Contrà Colle Alto e Contrà Chiesa. Gli interventi si sono resi necessari per rinforzare una parte del territorio comunale storicamente fragile dal punto di vista idrogeologico. I cedimenti, che si sono verificati in seguito a pesanti eventi meteorologici, hanno richiesto un’opera di ripristino e consolidamento dell’area.

Nel dettaglio, i lavori prevedono l’inserimento di micropali in acciaio nel terreno, la formazione di un cordolo in calcestruzzo armato, la successiva installazione di nuove barriere stradali e la riasfaltatura delle vie interessate. L’importo dei lavori, comprensivo di spese accessorie, è di 250 mila euro.

Per assicurare il regolare funzionamento del cantiere, fino al prossimo 29 febbraio e comunque fino al tempo strettamente necessario ad eseguire i lavori di consolidamento, è stato istituito il doppio senso di circolazione regolato da semafori o movieri in strada Contrà Colle Alto, oltre al divieto di sosta permanente sul tratto di strada interessato dai lavori.

Considerata la fragilità del territorio di Valrovina, di frequente interessato da frane e smottamenti, l’amministrazione comunale bassanese ha in progetto anche altri interventi, che interesseranno Contrà Gaggion Alto.