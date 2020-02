Bassano, controlli dei carabinieri nel weekend

Bassano del Grappa – Controlli straordinari di tutto il territorio bassanese, tra sabato e domenica, effettuati dai carabinieri, soprattutto per prevenire ed eventualmente reprimere reati contro il patrimonio, in particolar modo i furti in abitazione. Sono state controllate decine di persone sospette, sia nel centro di Bassano che in tutti gli altri comuni del territorio, con visibile apprezzamento da parte dei cittadini. I controlli sono stati intensificati nell’intero week end ed il risultato principale, è stato constatare la mancanza di segnalazioni di furti di qualsiasi genere.

Sono stati impegnati complessivamente un centinaio di uomini e decine di mezzi, grazie anche al rinforzo dei militari della Compagnia di intervento operativo che hanno dato un qualificato contributo allo sforzo dei colleghi della Territoriale.