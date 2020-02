Schio – Dopo tre trasferte consecutive, il Famila Wuber Schio torna al PalaRomare. Domani, domenica 23 febbraio, infatti, il fortino delle scledensi farà da cornice al match contro le gialloverdi della Sicily by Car Palermo di coach Santino Coppa. La gara, inserita nella 20esima giornata della regular season della serie A1 femminile, è in programma alle 18.

In occasione del Carnevale, tutti i bambini sono invitati a venire alla partita in maschera, inoltre, per chi volesse, ci sarà la possibilità di essere truccati negli stand vicini al campo e nell’intervallo ci saranno delle attività legate al divertimento dei più piccoli, con una baby dance organizzata.

Tornando alla gara di campionato “giocheremo una partita normale – ha commentato il tecnico di Schio, Pierre Vincent -. Non tratteremo l’incontro in modo diverso, anche se a cavallo tra due match importanti”. Le scledensi sono infatti reduci dalla sconfitta in Eurolega, contro Girona, e sempre rimanendo in ambito europeo, mercoledì 26 affronteranno Sopron, cercando la vittoria per conquistare il secondo posto nel girone.

“Contro le spagnole dello Spar Citylift abbiamo peccato un po’ di efficacia – ha proseguito -; abbiamo affrontato un’ottima squadra che si è rinforzata, abbiamo preso molti tiri aperti non concretizzando. In alcuni tratti la loro difesa non era legale, troppo fallosa. Il nostro 2/13 da tre è eloquente, però ripeto non mi è piaciuto l’arbitraggio. Nella seconda parte abbiamo perso fiducia, ci è mancata lucidità ed esperienza. Ora dobbiamo organizzare al meglio la gara con Palermo e poi penseremo a Sopron”.

Di seguito le altre partite del 20esimo turno: