Schio – Ora è ufficiale, la gara di Eurolega tra il Beretta Famila Schio e le ungheresi del Sopron basket, che si sarebbe dovuta giocare domani al PalaRomare, sarà disputata in campo neutro, alla Stozice Arena di Lubiana in Slovenia. Come sempre, il match sarà visibile in diretta streaming, a questo link.

Nei giorni scorsi, al fine di evitare la diffusione del coronavirus Covid-19, la regione Veneto ha emanato una ordinanza che prevede, tra le altre cose, anche la sospensione degli eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico.

“Impensabile – si legge in una nota della società arancione – provare ad organizzare l’evento sportivo al PalaRomare o in impianti limitrofi, anche a porte chiuse, vista l’emergenza legata al coronavirus”.

Le tempistiche del calendario, però, rendevano necessario trovare una soluzione tempestiva, ecco quindi che la partita andrà in scena in campo neutro nella capitale slovena. La palla a due si alzerà alle 20 di giovedì 27 febbraio e non mercoledì 26, come originariamente previsto dal calendario ufficiale della competizione europea.

“Dopo una intensa giornata di dialoghi con la federazione internazionale, con le autorità italiane ed anche estere – ha precisato il direttore generale del Famila Basket, Paolo de Angelis -, dopo aver compreso l’impossibilità di posticipare la gara, vista la concomitanza con l’ultimo turno del girone, si è giunti alla conclusione di individuare Lubiana come miglior soluzione”.

“Ci amareggia – ha poi concluso – non poter giocare davanti al nostro pubblico, sarebbe stata la nostra arma in più, come sempre, per altro, nei momenti decisivi come questo. Evento imponderabile che ci obbliga a questa scelta, l’evento per tanto sarà visibile in streaming”.

All’andata, lo scorso dicembre, furono le magiare ad imporsi, con il risultato di 59-51. Ora, in questa ultima giornata di regular season, le scledensi cercano la vittoria per confermare il secondo posto nel gruppo B, in vista della prossima fase della prestigiosa competizione europea.

Anche la Reyer Venezia, trovatasi nelle stesse condizioni, giocherà la propria gara interna in Slovenia contro Riga (giovedì 27, alle 17.30, sempre alla Stozice Arena). Se per quanto riguarda questi incontri di Eurolega si è trovata una soluzione, ancora non si sa nulla a proposito del prossimo incontro di campionato, il derby veneto tra le lagunari e le scledensi, in calendario per il primo marzo.