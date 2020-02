Basket, Schio esce alla distanza e regola Battipaglia

Battipaglia – Ancora un successo per il Famila Wuber Schio, che ieri sera, nella 19esima giornata della serie A1 di basket femminile, si è imposto con autorità, 48-70 sull’Omeps Givova Battipaglia, Pb 93. Dopo un avvio con il freno a mano tirato da ambo le parti (appena 6 punti totali, in sei minuti), la gara si è vivacizzata e, in prima battuta, sono state le campane ad avere la meglio (+5 sulle avversarie al decimo). Con il passare dei minuti, però, Schio è riuscito ad imporsi, allontanandosi sempre più fino al +22 finale.

Partita decisamente poco sfavillante, quella del PalaZauli, dove, al sesto minuto, il tabellone luminoso, è fisso sul risultato di 2-4. Fin qui, le padrone di casa hanno tirato con il 16% dal campo (un solo canestro da due punti a bersaglio sui 6 tentati); 33%, invece, per le arancioni (2 su 6), con 0/3 da tre punti, per entrambe le compagini. Ottimo cambio di passo delle ragazze di coach Sandro Orlando, che nella seconda parte del periodo ingranano le marce alte, chiudendo così in testa (23-18) i primi dieci minuti della gara.

Il secondo quarto, invece, vede sugli scudi le scledensi, che ribaltano il risultato, mettendo a referto gli stessi punti della frazione precedente, contrastati da appena due canestri delle biancoarancio. Al ventesimo, dunque, il risultato è di 27-36 per le ospiti.

Terzo periodo nel complesso equilibrato (15 punti a referto per entrambe le squadre), conclusosi con le arancioni ancora avanti di 9 lunghezze, 42-51. Dal -16 le salernitane imprimono un’accelerata alla gara, ricucendo con grande determinazione. Nel quarto di chiusura, però, le campionesse d’Italia in carica tengono ben saldo il pallino del gioco, impedendo ogni ulteriore tentativo di recupero avversario Le ostilità terminano così sul 48-70.

Battipaglia: Cremona 4, Nori 2, Ciabattoni 20, Montiani, Scarpato 2, Opacic ne, Mazza 5, Di Martino ne, Mattera, Potolicchio, Jarosz 15

Schio: Keys 12, Lisec 8, Rodriguez 9, Cinili 2, Chagas 6, Fassina 11, Andrè 10, Dotto 5, Battisodo 2, Garzotto ne, Harmon 5

Ecco gli altri incontri della sesta giornata di ritorno:

Palermo – Vigarano 99-88

Sesto San Giovanni – Lucca 69-51

Torino – Broni 87-85

Costa Masnaga – Bologna 77-70

San Martino di Lupari – Empoli 80-69

Venezia – Ragusa 85-68

Classifica: Schio 34, Venezia 32, Ragusa 30, San Martino di Lupari 26, Sesto San Giovanni 24, Lucca 22, Empoli, Vigarano e Broni 16, Palermo 14, Costa Masnaga 12, Torino e Bologna 10, Battipaglia 4

Ilaria Martini