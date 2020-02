Basket, il Beretta Famila Schio opposto a Girona

Schio – Ultima trasferta della regular season di Eurolega per il Beretta Famila Schio, che stasera è atteso in Spagna per la sfida contro lo Spar Citylift Girona. La palla a due di questo incontro, che si disputerà sul legno del Pavello Fontajau, si alzerà alle 20.15 e la gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Fiba, (questo il link diretto).

Questo incontro è davvero importante per le arancioni, in lizza per il passaggio ai quarti di finale della massima competizione europea di basket femminile. Ma c’è di più: Schio, infatti, può ancora puntare a concludere la stagione regolare al secondo posto, garanzia di fattore campo a favore negli scontri diretti. Girona, invece, è attualmente settima in graduatoria ed ha abbandonato la possibilità di approdare ai quarti, ma è ancora in corsa per l’Eurocup (obiettivo che raggiungeranno le due compagini che, al termine della prima fase, occuperanno il quinto e sesto posto).

All’andata, ad inizio dicembre, le scledensi la spuntarono, imponendosi con il risultato di 58-55, grazie ad un gran secondo tempo. Rispetto a quel match, la rosa di coach Eric Suris si è ampliata con gli arrivi di Marta Xargay (già avversaria del Beretta, in questa stagione, con la maglia della Dynamo Kursk), Sonja Vasic ed Abby Bishop.

“Mi aspetto una gara intensa e tosta – ha commentato la lunga francese, Sandrine Gruda -. Loro si sono rinforzate e puntano in alto, anche se non in Eurolega, ma di sicuro non ti rinforzi a metà stagione per nulla. Vengo e veniamo da un periodo molto inteso, la pausa per il preolimpico è stata un sfida mentale, ma sono contenta di andare alle Olimpiadi. Preferirei partire bene sin da subito e poi gestire la gara invece di essere costretta a rimontare, come accaduto all’andata”.