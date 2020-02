Basket, direzione Battipaglia per il Famila Schio

Schio – Seconda trasferta consecutiva per il Famila Wuber Schio, che domani, nella 19esima giornata della serie A1 di basket femminile, dovrà vedersela con l’Omeps Givova Battipaglia, Pb 93. Al PalaZauli, la palla a due di questo match testa coda (le arancioni sono prime, mentre le biancoarancio ultime in classifica) sarà alzata alle 18.

Le ragazze di allenate da coach Sandro Orlando non stanno vivendo una stagione positiva, la sfida con le campionesse d’Italia mette dunque Battipaglia nella posizione di poter rendere al meglio.

Schio, che nella gara di andata vinse senza però brillare, non deve assolutamente prendere sotto gamba l’impegno di domani: solo con il miglior approccio si potrà dare prova dei valori osservati sino a qui in campionato.

“A Vigarano – ha fatto il punto della situazione Sabrina Cinili – non è stata una partita semplice; con la pausa abbiamo perso un po’ di smalto. L’assenza di Sandrine Gruda ha sicuramente pesato”.

“Nelle gare come quella di Vigarano o come la prossima, contro Battipaglia, dobbiamo sfruttare al meglio ogni situazione, per non subire l’aggressività e la pressione delle nostre avversarie. Bisogna ritrovare il ritmo come collettivo”.

Ecco gli altri incontri della sesta giornata di ritorno: