Basket, derby contro Sarcedo per la VelcoFin Vicenza

Vicenza – E’ tempo di derby per la VelcoFin InterLocks Vicenza. Stasera infatti le biancorosse saranno di scena a Sarcedo, al palasport di viale Generale Dalla Chiesa, per la sfida contro le padrone di casa del Basket Sarcedo. La palla a due di questa contesa, inserita nel 21esimo turno del campionato di serie A2, è programmata per le 20.30.

Se Vicenza non fa risultato dalla prima giornata, Sarcedo viene da sette sconfitte consecutive. L’ultimo successo delle ragazze di coach Marco Silvestrucci risale a metà dicembre, quando con una sontuosa partita le gialloblù ebbero la meglio sulla capolista Moncalieri. E’ certo, dunque, che le padrone di casa cercheranno in tutti i modi di interrompere la striscia negativa, per risalire una classifica che le vede ora all’undicesimo posto (ultime, con due soli punti al loro attivo, le biancorosse).

Al termine della regular season mancano otto partite e la matematica non condanna definitivamente la VelcoFin. Certo, la formazione di coach Rebellato non può giocare a intermittenza. Manca la coralità di squadra, quella compattezza di gioco e quella continuità che troppo spesso sono state determinanti per decretare l’esito delle gare.

La formazione berica si presenta all’appuntamento di Sarcedo al completo, con l’auspicio che si riescano a gettare sul parquet quella grinta e quella voglia che si sono ammirate a Udine e in tanti altri match, a sottolineare che la squadra può e deve fare di più.