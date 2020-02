Asiago, avanti i lavori all’istituto Monte Ortigara

Asiago – Proseguono, ad Asiago, i lavori all’istituto comprensivo Monte Ortigara, in via Bertacchi. Attualmente, considerate le temperature e il meteo, ci si concentra sulla palestra dove, oltre ad essere stato installato un nuovo impianto di riscaldamento, sono stati rifatti gli spogliatoi e l’impianto elettrico. Lo stabile, di oltre 40 anni, aveva bisogno di rifacimenti strutturali, per renderlo più sicuro, più funzionale e accessibile a tutti.

“Sono stati posizionati nuovi aerotermi – spiega Franco Sella, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Asiago – e, terminati i lavori idraulici, sono iniziati quelli relativi agli impianti elettrici. L’obiettivo è quello di restituire agli studenti e alle società sportive una palestra funzionale e senza barriere architettoniche per la fine del mese di marzo”.

Nello specifico a breve saranno installate luci a led al posto dei vecchi neon, sono stati creati dei nuovi servizi igienici per il pubblico degli spalti, è stato ricavato un magazzino per riporre attrezzature di vario genere e sono stati rifatti completamente gli spogliatoi. Questi ultimi, divisi tra maschili e femminili, sono completi di docce e toilette.

“Tutto – ha aggiunto Sella – sarà a norma e senza gradini, di modo da non creare disagi a carrozzine e passeggini. Sempre in quest’ottica sarà posizionato un servoscala per accedere alla palestra. L’unico elemento a non essere toccato dai lavori è il campo da gioco in legno poichè era già stato rifatto nel 2008 con un investimento di circa 20 mila euro”.

Con l’arrivo della primavera si completeranno i lavori esterni riguardanti i marciapiedi e si proseguirà con la scala che porta al parcheggio, le recinzioni e il nuovo spazio cortile che sorgerà sopra la palestra. A partire dai primi di maggio, tempo permettendo, sarà sostituita la vecchia guaina sul tetto così da risolvere il problema delle infiltrazioni.