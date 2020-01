Vicenza – Omaggio a Ennio Morricone, sabato 18 gennaio, alle 21, al Teatro Astra di Vicenza, in una serata dal titolo “Musiche da Oscar”. Di scena sarà l’ensemble Le Muse, con al pianoforte e alla direzione Andrea Albertini. Saranno proposte le più celebri colonne sonore del maestro, selezionate tra le sue oltre 400 musiche da film, dagli esordi con Sergio Leone (1964, “Per un pugno di dollari”) fino alle più recenti collaborazioni con Tornatore e Tarantino.

“Il 25 febbraio 2007 – si legge nella presentazione -, dopo cinque candidature non premiate, a Morricone è stato conferito, accompagnato da una standing ovation, il Premio Oscar alla carriera, per i suoi magnifici e multiformi contributi nell’arte della musica per film. A consegnargli il premio fu Clint Eastwood, icona dei film western di Sergio Leone”. Ne 2016 poi il maestro ottiene il prestigioso riconoscimento alla Migliore colonna sonora, composta per “The Hateful Eight”, film di Quentin Tarantino.

Quanto all’ensemble Le Muse, ha rappresentato l’eccellenza musicale italiana all’inaugurazione del semestre di presidenza italiana presso l’Unione Europea. Diretto al pianoforte dal suo ideatore, Andrea Albertini e accompagnato dalla voce di Angelica De Paoli, l’ensemble proporrà un viaggio emozionale nell’universo creativo di Morricone, con musiche che diventano immagini, tanto sono radicate nella memoria collettiva. Prevendite biglietti su www.ticketone.it