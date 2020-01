Vicenza – Per fortuna non ci sono stati feriti in seguito all’esplosione ed al conseguente incendio che hanno interessato ieri sera un bar, chiuso da tempo, che si trova in strada Marosticana, a Vicenza.

Per quanto riguarda le cause dell’episodio, queste sono attualmente al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

I vigili del fuoco sono intervenuti, con una autopompa, un’autobotte e sette operatori, poco dopo le 19 di lunedì 20 gennaio. I pompieri si sono messi al lavoro per spegnere le fiamme, che nel frattempo si erano estese a tutto il locale. L’esplosione ha completamente divelto tutte le vetrate, proiettandone una all’interno del cortile di una casa vicina.

Durante le prime fasi dell’intervento, la circolazione stradale lungo la via è stata deviata dalla polizia locale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.