Valli, strade più sicure dopo i lavori in due contrade

Valli del Pasubio – Si sono conclusi nei giorni scorsi, a Valli del Pasubio, gli interventi di messa in sicurezza delle strade in prossimità delle contrade Molin Cubi (quartiere Staro) e Molin di Sotto (quartiere Prà).

“In entrambi i casi – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici del Comune, Eddys Dalla Riva – la sede stradale era stata danneggiata da smottamenti che ne stavano pregiudicando la sicurezza e la transitabilità. Non sono stati eseguiti, quindi, semplici interventi di asfaltatura, ma opere strutturali di consolidamento dei fianchi delle strade, per aumentare la stabilità dell’infrastruttura”.

I due lavori sono stati finanziati grazie ad un fondo ministeriale di 50 mila euro, destinato ad opere di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità comunale. Si è trattato di un intervento corposo, realizzato attraverso la procedura di somma urgenza, prevista in casi di grave disagio alla popolazione.

“Questi due interventi – ha proseguito – non si potevano prorogare. Diversi cittadini infatti rischiavano di vedersi persino impossibilitati ad arrivare a casa”.

I lavori, iniziati a fine settembre, hanno previsto la messa in terra di apposite gabbie e reti contenitive, oltre a nuovi guard-rail sulla sede stradale.

“Siamo soddisfatti di quanto è stato fatto – ha concluso Dalla Riva -, ma le opere pubbliche non si fermano qui: fra pochi mesi inizieremo un altro massiccio lavoro di asfaltature che coinvolgerà tutto il territorio, per un valore di quasi mezzo milione di euro”.