Va fuori strada e finisce contro un albero

Sandrigo – Grave incidente stradale ieri sera a Sandrigo. E’ successo intorno alle 21.40, in via Dindarello, ed ha visto coinvolta una sola vettura, uscita di strada e finita contro un albero. L’impatto è stato molto violento e gravi sono state le conseguenze per il conducente, rimasto ferito in modo serio. E’ un 29enne del posto, che dopo lo schianto è rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura, ridotta un ammasso di lamiere informi.

Sono intervenuti per questo i vigili del fuoco, arrivati da Vicenza, che hanno messo in sicurezza l’auto e, utilizzando cesoie, martinetti e divaricatori idraulici, hanno estratto il giovane, che poi è stato stabilizzato dal personale del Suem 118 e trasferito in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro.