Un campo da basket in onore di Kobe Bryant

Vicenza – Un campo da basket, in città, intitolato a Kobe Bryant. La proposta è di Idea Vicenza, nata in seno al Tavolo dello sport, in particolare dal suo Coordinatore, Antonio Buglione, appassionato di basket. “La notizia della morte di Kobe Bryant – ha detto Buglione -, tra i più celebri e forti giocatori della Nba, ha scosso tutto il mondo dello sport. Come tutti i campioni più grandi, Kobe non rappresenta solo un giocatore di pallacanestro, ma uno dei migliori atleti nella storia dello sport professionistico. Al di là degli innumerevoli successi sportivi, sapeva lasciare il segno anche a livello umano. Carisma, personalità e mentalità vincente, è stato un esempio per generazioni di sportivi”.

Queste, dunque, le ragioni che hanno indotto l’associazione a proporre al sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, l’intitolazione a Kobe Bryant di uno spazio all’aperto, individuato nel playground di Via Istria, all’interno del parco giochi comunale. Il campo è meta di appassionati, giocatori agonisti e amatori, ed anche teatro di tornei estivi. Un luogo cui tanti vicentini sono sinceramente affezionati.

“L’intento – ha aggiunto Buglione – è quello di far sì che il Playground Kobe Bryant continui ad essere un luogo di aggregazione per gli amanti del basket e un punto di incontro per i giovani. Siamo convinti che la cultura sportiva debba alimentarsi proprio partendo da esempi positivi, e sono sicuro che l’eredità di Kobe si farà sentire per anni”.