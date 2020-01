Tre feriti in uno scontro frontale. Uno è grave

Orgiano – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, verso le 16, a Orgiano, dove si sono scontrate due auto, in via Cappellare, con un bilancio che parla di tre feriti uno dei quali versa in gravi condizioni. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, arrivati da Lonigo, che hanno messo in sicurezza le vetture ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno liberato uno dei conducenti, rimasto incastrato nell’abitacolo di una Fiat Panda, finita fuori strada.

L’uomo, un 72 enne del posto, è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e trasferito in codice rosso in ospedale. Ferite in maniera più lieve altre due persone, due donne, madre e figlia, che viaggiavano a bordo dell’altra auto, anche questa una Fiat Panda. Anche le due donne sono state trasferite in pronto soccorso per ulteriori controlli. I carabinieri e la polizia locale dell’unione del basso vicentino hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora