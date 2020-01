Tezze sul Brenta, a fuoco una casa rurale

Tezze sul Brenta – Incendio, nella serata di ieri, a Tezze sul Brenta, in una casa rurale non abitata, situata in via Concordia. L’allarme è scattato verso le 20.30, e subito dopo sono arrivati sul posto i vigili del fuoco.. Le fiamme hanno coinvolto la barchessa, estendendosi all’intera abitazione disposta su tre livelli. Le squadre dei pompieri sono arrivate da Bassano, Vicenza e Cittadella, con due autopompe tre autobotti, l’autoscala e 14 operatori.

Sono riusciti a circoscrivere le fiamme che hanno coinvolto il tetto e gran parte delle travature dell’abitazione. Sono state lunghe comunque le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai, protraendosi per quasi tutta la notte. Le cause dell’incendio non sono al momento note. Distrutta dal rogo anche un’auto parcheggiata nell’annesso rustico.