Sorpreso a rubare all’ecocentro comunale

Montegalda – I carabinieri delle stazioni di Camisano Vicentino e Longare, nella mattinata di ieri, 12 gennaio, hanno denunciato a piede libero per furto aggravato, un 46enne di nazionalità rumena, S.F., residente a Rubano, nel padovano. La richiesta di intervento al 112 era arrivata da alcuni passanti che avevano notato, nell’ecocentro comunale di via Vegre, a Montegalda, la presenza di qualcuno che rovistava nei container.

All’arrivo della pattuglia, l’uomo è stato bloccato e la refurtiva, che consistita in un telecomando e in fili di rame, recuperata e restituita al responsabile dell’ecocentro. Il 46enne, terminatele formalità di rito, è stato rimesso in libertà e sarà l’autorità giudiziaria a valutare i provvedimenti da adottare.